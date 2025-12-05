УЕФА оштрафовал Украину за баннеры с антироссийскими высказываниями

Кроме того, ассоциацию на Украине обязали выплатить еще один штраф на сумму в 19 000 евро за поведение болельщиков на матче чемпионата мира 2026 г. против Исландии. Посетители осуществляли несанкционированный выход на поле, а также зажигали запрещенную пиротехнику на трибунах.