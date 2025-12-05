Газета
УЕФА оштрафовал Украину за баннеры с антироссийскими высказываниями

Дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовала Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за антироссийские баннеры болельщиков в ходе игры плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает украинский портал «Спорт-экспресс».

Отмечается, что баннеры были оскорбительными. УЕФА счел такие высказывания политическими и провокационными, за что назначил штраф в размере 15 000 евро.

Кроме того, ассоциацию на Украине обязали выплатить еще один штраф на сумму в 19 000 евро за поведение болельщиков на матче чемпионата мира 2026 г. против Исландии. Посетители осуществляли несанкционированный выход на поле, а также зажигали запрещенную пиротехнику на трибунах.

