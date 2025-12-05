Рубио назвал штраф ЕК в отношении X атакой на все технологические платформы США
Штраф Еврокомиссии (ЕС), наложенный на соцсеть X, стал атакой не только на нее, но и на все технологические платформы и население США, заявил в X американский госсекретарь Марко Рубио.
«Штраф Европейской комиссии в размере $140 млн – это не просто атака на X, это атака на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств», – написал он.
Политик подчеркнул, что дни цензуры для американского населения в онлайн-формате закончились.
5 декабря официальный представитель ЕК Тома Ренье рассказал, что на социальную сеть Х был наложен штраф в размере 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. По его словам, это будет первое взыскание за такое нарушение.