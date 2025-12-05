Газета
Политика

Дмитриев оценил вручение первой премии мира ФИФА Трампу

Ведомости

Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X на фоне получения американским лидером премии мира ФИФА.

«Президент Трамп получил первую в истории премию ФИФА за миротворчество. Россия и многие другие страны ценят и признают его усилия по установлению мира», – написал он.

5 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) вручила Трампу первую премию мира. Американский лидер получил награду лично от руководителя федерации Джанни Инфантино. Целью учреждения премии стала возможность отметить людей, которые совершали «исключительные и выдающиеся поступки во благо мира».

Газета The Guardian писала, что премию мира ФИФА можно рассматривать в качестве аналога премии президента УЕФА – она вручается за выдающиеся заслуги в спорте. При этом некоторые правозащитники критиковали премию за то, что в ней нет прозрачной системы голосования, номинантов и жюри.

