Президентские выборы в Сирии пройдут через четыре года
Президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа сообщил, что выборы главы государства состоятся через четыре года. Об этом он заявил на форуме в Дохе, передает агентство SANA.
По словам аш-Шараа, задача переходного периода заключается в создании государственных институтов, «способных существовать бесконечно», а не в привязке страны к конкретным политическим фигурам. Он подчеркнул, что именно формирование устойчивой институциональной системы является ключевым элементом нынешнего этапа.
Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения Башара Асада в декабре 2024 г. Новые власти отменили действие предыдущей конституции, распустили парламент, силовые структуры и вооруженные формирования.
Переходный период рассчитан на пять лет. В марте аш-Шараа подписал конституционную декларацию, устанавливающую правовую основу управления страной на этот срок.