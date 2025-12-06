Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президентские выборы в Сирии пройдут через четыре года

Ведомости

Президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа сообщил, что выборы главы государства состоятся через четыре года. Об этом он заявил на форуме в Дохе, передает агентство SANA.

По словам аш-Шараа, задача переходного периода заключается в создании государственных институтов, «способных существовать бесконечно», а не в привязке страны к конкретным политическим фигурам. Он подчеркнул, что именно формирование устойчивой институциональной системы является ключевым элементом нынешнего этапа.

Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения Башара Асада в декабре 2024 г. Новые власти отменили действие предыдущей конституции, распустили парламент, силовые структуры и вооруженные формирования.

Переходный период рассчитан на пять лет. В марте аш-Шараа подписал конституционную декларацию, устанавливающую правовую основу управления страной на этот срок.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь