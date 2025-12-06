Газета
Главная / Политика /

Ландау: Европа заплатила России за газ больше, чем дала Украине

Ведомости

Страны Европы в 2022–2024 гг. потратили на закупку российского газа больше средств, чем выделили на поддержку Украины за тот же период, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в соцсети X.

«Знаете ли вы, что страны Европы фактически направили в Россию (на оплату энергоносителей) значительно больше денег в период с 2022 по 2024 гг., чем в Украину?» – написал он.

23 октября ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. Он включает поэтапный запрет на импорт российского СПГ: краткосрочные контракты прекращаются через полгода, долгосрочные – с 1 января 2027 г.

