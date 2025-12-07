Келлог назвал два вопроса, которые нужно решить для урегулирования по Украине

Келлог назвал два вопроса, которые нужно решить для урегулирования по УкраинеОн сравнил ситуацию с последними трудными метрами перед финишем
Завершение украинского конфликта близко, однако по-прежнему не решен вопрос принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой области. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.
Выступая на форуме, организованном фондом Рональда Рейгана в Калифорнии, он сравнил ситуацию с последними трудными метрами перед финишем. Келлог подчеркнул, что ключевыми остаются именно эти два вопроса, добавив, что после их урегулирования и остальные сложатся наилучшим образом.
Запорожская атомная электростанция в ночь на 7 декабря уже в 11-й раз с начала спецоперации потеряла внешнее электроснабжение. Станция около получаса работала в режиме блэкаута, после чего была переподключена к 330-киловольтной линии.