Степашин: в России готовят «Нюрнберг» для украинских неонацистов

Нюрнбергский процесс был первым в истории международным военным трибуналом. Он проходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в немецком городе Нюрнберг. Трибунал был созван странами-победительницами во Второй мировой войне – СССР, США, Великобританией и Францией – для суда над главными нацистскими преступниками. Основу обвинения составляли три категории преступлений: преступления против мира, включавшие планирование и развязывание агрессивной войны; военные преступления; а также преступления против человечности, к которым отнесли геноцид, Холокост и преследования по политическим и расовым мотивам. К ответственности были привлечены 24 высших руководителя нацистской Германии. В итоге 12 из них были приговорены к смертной казни через повешение, семеро получили различные сроки тюремного заключения, а трое были оправданы.