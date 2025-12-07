Газета
Политика

Степашин: в России готовят «Нюрнберг» для украинских неонацистов

Ведомости

В России готовят процесс, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу, для украинских неонацистов. Об этом заявил экс-премьер, глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин, пишет ТАСС.

Он отметил, что правоохранительные органы уже работают над этим, поскольку преступления, особенно в Курской области, налицо. Степашин назвал виновных убийцами и садистами.

По его словам, вопрос выбора города для такого трибунала обсуждать пока рано. Сначала необходимо завершить спецоперацию.

Нюрнбергский процесс был первым в истории международным военным трибуналом. Он проходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в немецком городе Нюрнберг. Трибунал был созван странами-победительницами во Второй мировой войне – СССР, США, Великобританией и Францией – для суда над главными нацистскими преступниками. Основу обвинения составляли три категории преступлений: преступления против мира, включавшие планирование и развязывание агрессивной войны; военные преступления; а также преступления против человечности, к которым отнесли геноцид, Холокост и преследования по политическим и расовым мотивам. К ответственности были привлечены 24 высших руководителя нацистской Германии. В итоге 12 из них были приговорены к смертной казни через повешение, семеро получили различные сроки тюремного заключения, а трое были оправданы.

Процесс закрепил в международном праве понятия военных преступлений и преступлений против человечности, установив принцип личной ответственности руководителей государства, который не отменялся ссылкой на исполнение приказа.

