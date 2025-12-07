Газета
В венесуэльской тюрьме скончался бывший губернатор Альфредо Диас

Бывший губернатор венесуэльского штата  Нуэва-Эспарта и мэр муниципалитета Мариньо в Порламаре Альфредо Диас скончался в тюрьме спецслужб в Каракасе, где содержался более года. 56-летнего политика обнаружили мертвым в камере тюрьмы «Эликоиде» в утром 6 декабря. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на правозащитную организацию Foro Penal.

Предположительной причиной смерти называют сердечный приступ. Супруга политика, Лейнис Малаве, потребовала ответа в соцсетях, задав вопрос, не был ли ее муж убит.

Диас был арестован в ноябре 2024 г. после выборов при попытке выехать в Колумбию. По данным правозащитников, он стал 17-м политическим заключенным, умершим под стражей с 2014 г. Власти Венесуэлы не прокомментировали его смерть.

