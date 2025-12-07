Средства ПВО за час уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России

В течение прошедшей ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских дрона. Большинство целей сбито над территорией Саратовской области – 42 дрона. Над Ростовской областью перехватили 12 беспилотников, над Республикой Крым – 10, над Волгоградской областью – девять. Кроме того, по два аппарата уничтожено над территорией Белгородской области, по одному – над Астраханской областью и Чеченской Республикой.