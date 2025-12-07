Газета
Средства ПВО за час уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России

Ведомости

В период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Над Брянской и Курской областями сбили по три беспилотника.

В течение прошедшей ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских дрона. Большинство целей сбито над территорией Саратовской области – 42 дрона. Над Ростовской областью перехватили 12 беспилотников, над Республикой Крым – 10, над Волгоградской областью – девять. Кроме того, по два аппарата уничтожено над территорией Белгородской области, по одному – над Астраханской областью и Чеченской Республикой.

В течение ночи Росавиация вводила ограничения в работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Волгограда, Грозного («Северный»), Магаса, Нальчика, Оренбурга, Орска. Меры сняли, согласно сообщению представителя ведомства, в 8:19 мск. В Саратове также действовали ограничения, но их сняли в 5:56 мск.

