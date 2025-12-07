Гавайский вулкан Килауэа выпустил три фонтана лавы высотой 350 м
На Гавайских островах начался 38-й эпизод извержения вулкана Килауэа, следует из данных Геологической службы США (USGS).
Активность началась 6 декабря в 8:45 по местному времени (21:45 мск). Сначала наблюдались небольшие фонтаны и переливы в северном кратере за несколько часов до начала эпизода. Затем вулкан выпустил три фонтана примерно с одинаковой высотой в 150 м – два из северных кратеров и один из южного. После этого появились фонтаны в 370 м и потоки лавы из южного кратера, который стал доминирующим.
«Этот тройной фонтан – крайне редкое явление, и за время извержения он наблюдался впервые», – отметили геологи США.
Вершина вулкана Килауэа находится на высоте 1247 м. За полтора часа она незначительно изменила наклон – 9,5 микрорадиан, однако это считается быстрым падением. Высокая интенсивности потока лавы позволяет предположить, что эпизод извержения будет относительно короткий – менее 6–8 часов. В районе вулкана действует «оранжевый» уровень авиационной опасности.
Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Так, 37-й эпизод извержения наблюдался 25 ноября.