Гавайский вулкан Килауэа выпустил три фонтана лавы высотой 350 м

Активность началась 6 декабря в 8:45 по местному времени (21:45 мск). Сначала наблюдались небольшие фонтаны и переливы в северном кратере за несколько часов до начала эпизода. Затем вулкан выпустил три фонтана примерно с одинаковой высотой в 150 м – два из северных кратеров и один из южного. После этого появились фонтаны в 370 м и потоки лавы из южного кратера, который стал доминирующим.