Главная / Политика /

Военные Бенина заявили о захвате власти и отстранении президента

Пока страна будет контролироваться подполковником Тигри Паскалем
Ведомости

Военные Бенина утверждают, что захватили власть в стране. Заявление неоднократно транслировалось по национальному телевидению SRTB, передает портал La Nouvell Tribune. По данным агентства AFP, порядок уже восстановлен.

Портал Sahara Reporters сообщил, что группа военных напала на резиденцию президента Патриса Талона в районе Ле-Гезо в столице Порто-Ново.

По заявлению самих военных, они распустили государственные учреждения и отстранили президента Бенина Патриса Талона от должности. Пока власть будет контролироваться подполковником Тигри Паскалем, возглавляющим Военный комитет по восстановлению.

Посольство РФ в Бенине в официальном Telegram-канале рекомендовало россиянам оставаться дома и соблюдать меры предосторожности. О развитии ситуации ведомство пообещало информировать дополнительно.

Позже ТАСС со ссылкой на AFP сообщил, что законное правительство почти восстановило контроль над ситуацией в стране. По словам ближайшего окружения президента Бенина, речь идет о небольшой группе мятежников, у который был доступ к телевидению. Сам Талон сейчас находится в безопасности.

