Военные Бенина заявили о захвате власти и отстранении президента

Позже ТАСС со ссылкой на AFP сообщил, что законное правительство почти восстановило контроль над ситуацией в стране. По словам ближайшего окружения президента Бенина, речь идет о небольшой группе мятежников, у который был доступ к телевидению. Сам Талон сейчас находится в безопасности.