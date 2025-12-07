Сын Трампа: из-за коррупции у руководства Украины не было причин заключать мир
Пока «денежные поезда» шли в казну и руководство Украины могло их грабить, у Киева не было причин заключать мир, заявил сын президента США Дональд Трамп-младший, выступая на сессии Дохийского форума.
«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Трамп-младший добавил, что президент Украины Владимир Зеленский позволял союзникам пользоваться средствами иностранного финансирования, так как понимал, что выборы ему больше не выиграть.
10 ноября стало известно, что антикоррупционные органы Украины выявили масштабную незаконную схему в энергетической сфере. По версии следствия, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники коррупционной схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. На фоне этих событий на Украине были введены санкции на три года в отношении Миндича и финансиста Александра Цукермана. Позднее их объявили в розыск, поскольку они успели уехать за границу.