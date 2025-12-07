Половина жителей Швейцарии поддержали введение лимита на численность населения

Министр финансов страны Карин Келлер-Саттер предупредила при этом, что подобная инициатива может быть «опасна». Министр указала, что когда люди говорят об иммиграции, они имеют в виду просителей убежища. «Они не имеют в виду квалифицированный персонал больниц, врачей, которые нам нужны. Мы не смогли бы работать без них», – сказала она.