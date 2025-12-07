Половина жителей Швейцарии поддержали введение лимита на численность населения
Почти 50% граждан Швейцарии поддержали ограничение численности населения страны в 10 млн человек. Это следует из опроса Tamedia/20 Minuten, передает Bloomberg. Были опрошены 10 917 респондентов с 27 по 30 ноября.
Инициативу выдвинула права «Народная партия Швейцарии» – она выступает против иммиграции, утверждает, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг.
Предложение поддерживают 48% населения (категории «да» и «скорее да»). Против выступили 41% опрошенных (категории «нет» и «скорее нет»).
Bloomberg пишет, что сейчас население Швейцарии составляет чуть более 9 млн человек. «Народная партия» смогла добиться проведения голосования, собрав более 100 000 подписей.
Министр финансов страны Карин Келлер-Саттер предупредила при этом, что подобная инициатива может быть «опасна». Министр указала, что когда люди говорят об иммиграции, они имеют в виду просителей убежища. «Они не имеют в виду квалифицированный персонал больниц, врачей, которые нам нужны. Мы не смогли бы работать без них», – сказала она.