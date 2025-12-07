Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Половина жителей Швейцарии поддержали введение лимита на численность населения

Ведомости

Почти 50% граждан Швейцарии поддержали ограничение численности населения страны в 10 млн человек. Это следует из опроса Tamedia/20 Minuten, передает Bloomberg. Были опрошены 10 917 респондентов с 27 по 30 ноября.

Инициативу выдвинула права «Народная партия Швейцарии» – она выступает против иммиграции, утверждает, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг. 

Предложение поддерживают 48% населения (категории «да» и «скорее да»). Против выступили 41% опрошенных (категории «нет» и «скорее нет»). 

Bloomberg пишет, что сейчас население Швейцарии составляет чуть более 9 млн человек. «Народная партия» смогла добиться проведения голосования, собрав более 100 000 подписей.

Министр финансов страны Карин Келлер-Саттер предупредила при этом, что подобная инициатива может быть «опасна». Министр указала, что когда люди говорят об иммиграции, они имеют в виду просителей убежища. «Они не имеют в виду квалифицированный персонал больниц, врачей, которые нам нужны. Мы не смогли бы работать без них», – сказала она.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте