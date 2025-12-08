Дмитриев заявил о панике среди «лучших дипломатов ЕС»
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о панике «среди лучших дипломатов» Евросоюза (ЕС). Так он прокомментировал в соцсети X сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о якобы желании Дмитриева и американского бизнесмена Илона Маска разделить Европу.
Дмитриев призвал решить созданные ЕС проблемы: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру.
«Европа заслуживает лучшего. Сделаем Европу снова великой», – написал глава РФПИ.
7 декабря Сикорский написал в X, что «олигархи Дмитриев и Маск хотят разделить Европу, чтобы доминировать и эксплуатировать нас». Он прикрепил опрос о том, что должны сделать европейские страны: капитулировать или «сделать Европу снова великой».