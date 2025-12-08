Трамп разочарован, что Зеленский все еще не прочитал мирный план

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры продолжались пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в стороны обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме. Согласно сообщениям западных СМИ, самым сложным моментом в урегулировании является отказ Украины от передачи контролируемой части Донбасса России.