Совбез ООН проведет заседание по украинскому вопросу 9 декабря

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Встреча продолжалась пять часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных Москве документа по этой теме. По сообщениям в западных СМИ, наиболее сложным моментом в урегулировании является отказ Украины от передачи контролируемой части Донбасса России.