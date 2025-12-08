Совбез ООН проведет заседание по украинскому вопросу 9 декабря
Совет Безопасности ООН 9 декабря проведет заседание по Украине. Оно состоится по запросу западных стран, пишет «РИА Новости» со ссылкой на постоянное представительство Словении при ООН, председательствующей в организации в декабре.
Заседание состоится в 18:00 мск. Совещание запросили Дания, Франция, Греция, Республика Корея и Великобритания. Словения присоединилась к запросу в национальном качестве.
По данным агентства, темой станет «Поддержание мира и безопасности на Украине». Планируется рассмотреть ситуацию в стране, включая гуманитарную.
2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Встреча продолжалась пять часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных Москве документа по этой теме. По сообщениям в западных СМИ, наиболее сложным моментом в урегулировании является отказ Украины от передачи контролируемой части Донбасса России.