Силы ПВО сбили 67 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 67 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА было сбито в Брянской области – 24 единицы. Еще 12 воздушных целей российские военные поразили в Саратовской области, 11 – в Ростовской, девять – в Волгоградской. По два беспилотника было уничтожено в Курской, Ленинградской, Тульской областях и над Московским регионом. По одному БПЛА силы ПВО ликвидировали в Калужской, Орловской и Смоленской областях.
Поздним вечером 7 декабря и ночью 8 декабря Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Калуги («Грабцево»), Пскова, а также столичных воздушных гаваней «Внуково», «Домодедово», Жуковского («Раменское»). Меры уже отменены.