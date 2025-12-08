Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 67 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 67 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА было сбито в Брянской области – 24 единицы. Еще 12 воздушных целей российские военные поразили в Саратовской области, 11 – в Ростовской, девять – в Волгоградской. По два беспилотника было уничтожено в Курской, Ленинградской, Тульской областях и над Московским регионом. По одному БПЛА силы ПВО ликвидировали в Калужской, Орловской и Смоленской областях.

Поздним вечером 7 декабря и ночью 8 декабря Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Калуги («Грабцево»), Пскова, а также столичных воздушных гаваней «Внуково», «Домодедово», Жуковского («Раменское»). Меры уже отменены.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её