Правительство Японии прогнозирует 18 000 погибших в случае землетрясения в Токио
Землетрясение магнитудой 7 с эпицентром под Токио унесет 18 000 жизней, сообщило Nikkei Asia со ссылкой на неопубликованный правительственный отчет.
В 2013 г. уже проводился подсчет, что будет с японской столицей в случае мегаземлетрясения, вероятность возникновения которого в ближайшие 30 лет составляет 70%.
Ущерб от катастрофы, по новым расчетам, составит $534 млрд, что значительно меньше, чем предполагалось ранее. Землетрясение разрушит 400 000 зданий Токио – на 210 000 меньше старых прогнозов. Такие изменения отражают прогресс в повышении сейсмостойкости зданий, а также политику рассредоточения плотно застроенных деревянных сооружений.
При этом ожидается, что нарушения в работе энергоснабжения и канализации будут более серьезными. Отключения электроэнергии затронут 16 млн населенных пунктов, а не 12 млн, как ранее. Около 2 млн человек испытают трудности с доступом к канализации, а не 1,5 млн в 2013 г.
Правительству необходимо переселить 4,8 млн человек против 7,2 млн по ранним прогнозам. Нехватка продовольствия в эвакуационных пунктах сократилась с 34 млн до 13 млн порций в неделю.
Агентство пишет, что новые прогнозы не достигают порогового значения, который предусматривали в 2015 г. Тогда поставили цель сделать 95% домов по стране сейсмоустойчивыми. В июле Министерство земли, инфраструктуры и транспорта поставило задачу ликвидировать практически все дома с недостаточной сейсмостойкостью к 2035 г.