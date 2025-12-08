Правительство Японии прогнозирует 18 000 погибших в случае землетрясения в Токио

При этом ожидается, что нарушения в работе энергоснабжения и канализации будут более серьезными. Отключения электроэнергии затронут 16 млн населенных пунктов, а не 12 млн, как ранее. Около 2 млн человек испытают трудности с доступом к канализации, а не 1,5 млн в 2013 г.