Таиланд заявил о намерении продолжать бои на границе с Камбоджей

«Позиция Таиланда, в том числе относительно ведения боевых действий, останется неизменной, пока Камбоджа не изменит свою позицию и не встанет на путь к миру. Камбоджа – единственная, кто попрал соглашение о прекращении огня и нашу совместную декларацию, которая была подписана в октябре», – сказал Пхалангкун (цитата по ТАСС).