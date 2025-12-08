Газета
Таиланд заявил о намерении продолжать бои на границе с Камбоджей

Ведомости

Таиланд продолжит военные операции в приграничных районах до тех пор, пока считает угрозу суверенитету и территориальной целостности страны актуальной. Об этом заявил генеральный директор департамента информации и официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун на брифинге.

По его словам, Бангкок не изменит свою позицию до тех пор, пока Камбоджа не вернется к мирному урегулированию конфликта. Пхалангкун подчеркнул, что Пномпень нарушил соглашение о прекращении огня и совместную декларацию, подписанную в октябре.

«Позиция Таиланда, в том числе относительно ведения боевых действий, останется неизменной, пока Камбоджа не изменит свою позицию и не встанет на путь к миру. Камбоджа – единственная, кто попрал соглашение о прекращении огня и нашу совместную декларацию, которая была подписана в октябре», – сказал Пхалангкун (цитата по ТАСС).

В результате последних столкновений погиб один военнослужащий Таиланда, еще восемь получили ранения, сообщил представитель МИДа. Все операции, по его словам, проводятся в рамках самообороны и направлены исключительно на военные цели с целью минимизации рисков для гражданского населения.

8 декабря тайские военные пересекли границу с Камбоджей и захватили спорную деревню Пайрачан в провинции Бантеаймеантьей после двухдневных вооруженных столкновений на границе.

Днем 7 декабря между Таиландом и Камбоджей возобновились пограничные бои. Стороны применяют артиллерию и авиацию, идет эвакуация местных жителей. Страны обвиняют друг друга в провокации.

8 декабря Камбоджа атаковала военную базу Анупонг с использованием стрелкового оружия, пулеметов, минометов и артиллерии. Королевская армия Таиланда сообщала, что в результате погиб один тайский военный и четверо получили ранения. Reuters со ссылкой на источник привел данные, по которым погиб один солдат и восемь ранены. После этого военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда задействовали истребители F-16 для атаки на камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма.

