Путин вручит Героям России медали «Золотая Звезда» 9 декабря

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца пройдет торжественное мероприятие, на которое приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников будут Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия и награжденные тремя и более орденами Мужества.