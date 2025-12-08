Путин вручит Героям России медали «Золотая Звезда» 9 декабря
Президент Владимир Путин вручит Героям России медали «Золотая Звезда» 9 декабря, в День героев Отечества, сообщил Кремль.
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца пройдет торжественное мероприятие, на которое приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников будут Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия и награжденные тремя и более орденами Мужества.
В сообщении Кремля указано, что традиция чествования героев Отечества возобновлена в 2013 г. в соответствии с указанием президента.
Медаль «Золотая Звезда» – высшая награда страны, она присуждается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Обладателями звания Героя России являются более 1000 человек. В основном «Золотой Звездой» награждают за военные заслуги.