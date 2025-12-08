Польша созвала экстренное совещание Совета государств Балтийского моря
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о созыве экстренного заседания Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом он сообщил в соцсети Х.
Сикорский отметил, что главным вопросом обсуждения станет «европейская безопасность» и ситуация, связанная с конфликтом на Украине.
В состав СГБМ входят Польша, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Латвия, Эстония, Германия, также на заседаниях присутствуют представители Европейской комиссии (ЕК).
Организация была создана в 1992 г. на конференции глав МИД стран Балтийского моря в Копенгагене. РФ дважды возглавляла работу совета – в 2001–2002 и 2012–2013 гг. Однако 4 марта 2022 г. российская сторона была исключена из СГБМ после начала специальной военной операции на Украине, а Белоруссию лишили статуса государства-наблюдателя.