Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поручил ускорить разработку программы развития опорных населенных пунктов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить разработку программы, которая посвящена развитию опорных населенных пунктов, и утвердить ее в кратчайшие сроки.

«Прошу правительство совместно с регионами ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов и утвердить ее в кратчайшие сроки», – сказал российский лидер во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин подчеркнул, что пока население считает «не столь ощутимыми» изменения в жилищно-коммунальной сфере и создании безбарьерной среды.

В конце октября правительство России утвердило комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики, в том числе Кемско-Беломорской агломерации в Республике Карелия. Стоимость мероприятий комплексного плана агломерации оценивалась в 16,7 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её