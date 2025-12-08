Путин поручил ускорить разработку программы развития опорных населенных пунктов
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить разработку программы, которая посвящена развитию опорных населенных пунктов, и утвердить ее в кратчайшие сроки.
«Прошу правительство совместно с регионами ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов и утвердить ее в кратчайшие сроки», – сказал российский лидер во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин подчеркнул, что пока население считает «не столь ощутимыми» изменения в жилищно-коммунальной сфере и создании безбарьерной среды.
В конце октября правительство России утвердило комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики, в том числе Кемско-Беломорской агломерации в Республике Карелия. Стоимость мероприятий комплексного плана агломерации оценивалась в 16,7 млрд руб.