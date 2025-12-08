Глава Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое отличие»
Руководитель Росгвардии вручил главе Чечни Рамзану Кадырову медаль ведомства «За боевое отличие» в ходе торжественного мероприятия в Грозном, сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Магомед Даудов.
«Эта почетная награда – прямое доказательство самоотверженной работы, мужества и твердой позиции Рамзана Ахматовича в деле защиты национальных интересов России и укреплении обороноспособности нашей страны», – написал он.
Даудов также подчеркнул, что губернатор получил награду за вклад в выполнение задач спецоперации. До этого он рассказал, что вручил Почетную грамоту Росгвардии сыну Кадырова, секретарю регионального совета безопасности Адаму Кадырову.
5 октября председатель правительства региона сам вручил Кадырову золотую медаль при присвоении ему звания Героя Чеченской Республики. Даудов тогда отметил, что решение было принято по инициативе всей команды Ахмата-Хаджи Кадырова.