Рубио заявил о намерении администрации Трампа укреплять альянс AUKUS
Администрация президента США Дональда Трампа намерена и далее укреплять трехсторонний военный альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), сообщил госсекретарь Марко Рубио на встрече с участием главы Пентагона Пита Хегсета, заместителя премьер-министра, министра обороны Австралии Ричарда Марлиза и министра иностранных дел этой страны Пенни Вонг.
«По указанию президента AUKUS движется вперед полным ходом. <...> Пересмотр касался того, как мы можем расширять эти отношения, как развивать их во многих сферах», – сказал Рубио (цитата по ТАСС). Он напомнил, что американское военное ведомство уже оценило участие Вашингтона в альянсе.
Австралия в рамках сотрудничества в формате AUKUS ожидает трех атомных подводных лодок (АПЛ) типа Virginia от США, после чего будет вместе с Британией участвовать в строительстве атомных субмарин SSN-AUKUS (первую подлодку собственного производства Канберра должна получить в 2040-х гг.). Но в июле 2025 г. начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Коудл заявил, что Вашингтон не сможет поставить Австралии ни одной АПЛ класса Virginia без удвоения темпов их производства.