Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио заявил о намерении администрации Трампа укреплять альянс AUKUS

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа намерена и далее укреплять трехсторонний военный альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), сообщил госсекретарь Марко Рубио на встрече с участием главы Пентагона Пита Хегсета, заместителя премьер-министра, министра обороны Австралии Ричарда Марлиза и министра иностранных дел этой страны Пенни Вонг. 

«По указанию президента AUKUS движется вперед полным ходом. <...> Пересмотр касался того, как мы можем расширять эти отношения, как развивать их во многих сферах», – сказал Рубио (цитата по ТАСС). Он напомнил, что американское военное ведомство уже оценило участие Вашингтона в альянсе.

Австралия в рамках сотрудничества в формате AUKUS ожидает трех атомных подводных лодок (АПЛ) типа Virginia от США, после чего будет вместе с Британией участвовать в строительстве атомных субмарин SSN-AUKUS (первую подлодку собственного производства Канберра должна получить в 2040-х гг.). Но в июле 2025 г. начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Коудл заявил, что Вашингтон не сможет поставить Австралии ни одной АПЛ класса Virginia без удвоения темпов их производства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте