Рубио заявил о намерении администрации Трампа укреплять альянс AUKUS

Австралия в рамках сотрудничества в формате AUKUS ожидает трех атомных подводных лодок (АПЛ) типа Virginia от США, после чего будет вместе с Британией участвовать в строительстве атомных субмарин SSN-AUKUS (первую подлодку собственного производства Канберра должна получить в 2040-х гг.). Но в июле 2025 г. начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Коудл заявил, что Вашингтон не сможет поставить Австралии ни одной АПЛ класса Virginia без удвоения темпов их производства.