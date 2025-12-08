Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в 2026 году
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиян, находящихся в запасе, будут призывать на военные сборы в 2026 г. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Постановляю призывать в 2026 г. граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», – указано в документе, который вступает в силу со дня публикования.
Такие мероприятия будут проходить в ВС РФ, войсках Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС и в органах госохраны ФСБ. На сборы могут призвать мужчин, которые уже прошли срочную или контрактную службу; не служили, получив отсрочку или освобождение, а также выпускников военных вузов или женщин с военно-учетной специальностью.