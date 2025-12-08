Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в 2026 году

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиян, находящихся в запасе, будут призывать на военные сборы в 2026 г. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Постановляю призывать в 2026 г. граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», – указано в документе, который вступает в силу со дня публикования.

Такие мероприятия будут проходить в ВС РФ, войсках Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС и в органах госохраны ФСБ. На сборы могут призвать мужчин, которые уже прошли срочную или контрактную службу; не служили, получив отсрочку или освобождение, а также выпускников военных вузов или женщин с военно-учетной специальностью.

