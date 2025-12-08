Путин утвердил создание международного фонда президентских грантов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым будет создан фонд «Международные проекты Фонда президентских грантов». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«B целях содействия развитию общественных связей и сотрудничества в гуманитарной и иных областях между РФ и другими государствами постановляю <...> Считать целесообразным создание Международного фонда "Международные проекты Фонда президентских грантов"», – говорится в тексте указа.
Российский лидер также установил учредителем нового фонда Фонд президентских грантов.
Целью организации станет создание программ и проектов в таких сферах, как социальное развитие, здравоохранение, культура, образование, сохранение исторической памяти и др.