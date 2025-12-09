Силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 мск 8 декабря до 7:00 9 декабря, сообщает Минобороны.
Наибольшее число сбитых беспилотников – 49 единиц – пришлось на Белгородскую область. В Крыму российские военные ликвидировали 22 БПЛА, в Рязанской области – 10. В Воронежской области было нейтрализовано девять беспилотников. Восемь воздушных целей силы ПВО поразили над Каспийским морем, по пять – в Ростовской области и в Калмыкии. Четыре беспилотника были уничтожены в Нижегородской области, три – в Липецкой, по два – в Курском регионе и в Краснодарском крае. По одному БПЛА было сбито в Брянской и Тульской областях.
Поздним вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Краснодара («Пашковский»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Тамбова («Донское»), Калуги («Грабцево»), Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода («Стригино»). В настоящее время мера отменена в воздушных гаванях Калуги, Волгограда, Краснодара.