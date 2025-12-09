Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 мск 8 декабря до 7:00 9 декабря, сообщает Минобороны.

Наибольшее число сбитых беспилотников – 49 единиц – пришлось на Белгородскую область. В Крыму российские военные ликвидировали 22 БПЛА, в Рязанской области – 10. В Воронежской области было нейтрализовано девять беспилотников. Восемь воздушных целей силы ПВО поразили над Каспийским морем, по пять – в Ростовской области и в Калмыкии. Четыре беспилотника были уничтожены в Нижегородской области, три – в Липецкой, по два – в Курском регионе и в Краснодарском крае. По одному БПЛА было сбито в Брянской и Тульской областях.

Поздним вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Краснодара («Пашковский»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Тамбова («Донское»), Калуги («Грабцево»), Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода («Стригино»). В настоящее время мера отменена в воздушных гаванях Калуги, Волгограда, Краснодара.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте