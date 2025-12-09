В КНР казнили экс-гендиректора China Huarong International за крупную взятку
В КНР был приведен в исполнение смертный приговор в отношении бывшего генерального директора государственной финансовой компании China Huarong International Бай Тяньхуэя. Об этом пишет Центральное телевидение Китая.
Казнь финансиста последовала за получение им взяток на общую сумму 1,1 млрд юаней, что эквивалентно $155,61 млн.
В мае 2024 г. суд города Тяньцзинь вынес Бай Тяньхую высшую меру наказания, признав его виновным в коррупционных преступлениях. Его бывший руководитель, Лай Сяоминь, также был казнен в 2021 г. за совершение аналогичных преступлений.
Антикоррупционная борьба в Китае была активизирована после 2012 г., когда к власти пришло так называемое «пятое поколение» руководителей во главе с Си Цзиньпином. Масштабная кампания последних лет привела к отстранению от должностей и осуждению, в том числе к пожизненным срокам, множества чиновников, включая занимавших высокие посты.