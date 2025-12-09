В КНР казнили экс-гендиректора China Huarong International за крупную взятку

Антикоррупционная борьба в Китае была активизирована после 2012 г., когда к власти пришло так называемое «пятое поколение» руководителей во главе с Си Цзиньпином. Масштабная кампания последних лет привела к отстранению от должностей и осуждению, в том числе к пожизненным срокам, множества чиновников, включая занимавших высокие посты.