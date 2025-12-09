СВР сообщила о новой схеме воровства западных средств Киевом

Махинация предусматривает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии в рамках «чешской снарядной инициативы» по многократно завышенной стоимости посредством компании PHU Lechmar (Польша), объяснили в СВР. По плану, организация будет приобретать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга по цене не более $1000 за единицу, после чего менять их маркировку и передавать на Украину под видом польской продукции уже по $5000 за штуку. Финансирование этих закупок, как утверждается, будет осуществляться за счет средств ряда западных стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Данию и Норвегию.