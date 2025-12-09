СВР сообщила о новой схеме воровства западных средств Киевом
Киевский режим и его «сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией» подготовили новую схему воровства денег Запада. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Махинация предусматривает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии в рамках «чешской снарядной инициативы» по многократно завышенной стоимости посредством компании PHU Lechmar (Польша), объяснили в СВР. По плану, организация будет приобретать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга по цене не более $1000 за единицу, после чего менять их маркировку и передавать на Украину под видом польской продукции уже по $5000 за штуку. Финансирование этих закупок, как утверждается, будет осуществляться за счет средств ряда западных стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Данию и Норвегию.
«Финансовый "откат" ответственным должностным лицам указанных государств, естественно, учтен», – говорится в сообщении.
Указано также, что PHU Lechmar привлекала внимание ранее в связи с подозрениями в участии в схемах, связанных с выводом за рубеж финансовой помощи, выделяемой западными странами для украинских силовых структур. По данным СВР, к услугам компании неоднократно прибегали лица, связанные с бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и другими фигурами коррупционной группировки в республике.
10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. Ведомства считают ее организатором бизнесмена Тимура Миндича, давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.