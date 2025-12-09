Путин освободил Баздникина от должности посла РФ в Северной Македонии

В 2001–2005 гг. он был советником посольства России в Боснии и Герцеговине, в 2005–2006 гг. руководил канцелярией посольства России в Приштине. В 2007–2010 гг. возглавлял отдел в департаменте внешнеполитического планирования МИД, а с 2010 по 2018 г. занимал должность заместителя директора этого департамента.