Путин освободил Баздникина от должности посла РФ в Северной Македонии
Президент Владимир Путин освободил Сергея Баздникина от обязанностей посла России в Северной Македонии. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Баздникин занимал должность посла с августа 2018 г., сменив на этом посту Олега Щербака.
Дипломат родился 30 сентября 1967 г., окончил МГИМО в 1989 г. с отличием, владеет английским и сербским языками. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 1989 г. работает в системе МИД, где занимал ряд должностей в центральном аппарате и за рубежом.
В 2001–2005 гг. он был советником посольства России в Боснии и Герцеговине, в 2005–2006 гг. руководил канцелярией посольства России в Приштине. В 2007–2010 гг. возглавлял отдел в департаменте внешнеполитического планирования МИД, а с 2010 по 2018 г. занимал должность заместителя директора этого департамента.