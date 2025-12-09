Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Карьера /

Путин освободил Баздникина от должности посла РФ в Северной Македонии

Ведомости

Президент Владимир Путин освободил Сергея Баздникина от обязанностей посла России в Северной Македонии. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Баздникин занимал должность посла с августа 2018 г., сменив на этом посту Олега Щербака.

Дипломат родился 30 сентября 1967 г., окончил МГИМО в 1989 г. с отличием, владеет английским и сербским языками. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 1989 г. работает в системе МИД, где занимал ряд должностей в центральном аппарате и за рубежом.

В 2001–2005 гг. он был советником посольства России в Боснии и Герцеговине, в 2005–2006 гг. руководил канцелярией посольства России в Приштине. В 2007–2010 гг. возглавлял отдел в департаменте внешнеполитического планирования МИД, а с 2010 по 2018 г. занимал должность заместителя директора этого департамента.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её