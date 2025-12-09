Госдума продлила действие антисанкционного спецрегулирования до 2026 года

Правительство сохранит и полномочия по введению особого порядка разрешительной деятельности. В частности, оно продолжит формировать перечень товаров, на которые не распространяются отдельные положения Гражданского кодекса, связанные с защитой интеллектуальной собственности и товарных знаков. Кроме того, продлевается специальный механизм введения обязательных требований, необходимых для уменьшения последствий санкций и повышения устойчивости экономики. Отдельные нормы продолжат действовать в сфере оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий.