Госдума продлила действие антисанкционного спецрегулирования до 2026 года
Госдума РФ приняла закон, который продлевает на 2026 г. действие специального антисанкционного регулирования в экономике. Инициатором законопроекта выступило правительство России. Документ продлевает часть антикризисных полномочий кабмина, которые действовали с 2022 г. и до текущего момента.
Согласно документу, в следующем году сохраняется особый порядок, позволяющий правительству определять особенности оценки соответствия продукции техническим регламентам и обязательным требованиям. Также продлевается возможность устанавливать специальные правила организации различных видов государственного и муниципального контроля.
Правительство сохранит и полномочия по введению особого порядка разрешительной деятельности. В частности, оно продолжит формировать перечень товаров, на которые не распространяются отдельные положения Гражданского кодекса, связанные с защитой интеллектуальной собственности и товарных знаков. Кроме того, продлевается специальный механизм введения обязательных требований, необходимых для уменьшения последствий санкций и повышения устойчивости экономики. Отдельные нормы продолжат действовать в сфере оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что эти меры позволят укрепить суверенитет и экономическую безопасность страны. Он напомнил, что западные государства ввели против России более 30 000 санкций и заявляли о намерении нанести серьезный ущерб российской экономике, но этого не произошло.
По словам Володина, сейчас важно продолжать законодательную работу, направленную на поддержку развития отечественной промышленности и производства.