Гондурас выдал международный ордер на арест экс-президента Эрнандеса
Генеральная прокуратура Гондураса заявила о выдаче международного ордера на арест бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на генпрокурора Йоэля Антонио Селайя Альвареса.
Экс-президента разыскивают по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве, связанным с предполагаемым использованием похищенных государственных средств для финансирования его предвыборной кампании 2013 г.
Селайя подчеркнул, что страна «слишком долго страдала от коррупции и преступных сетей», и заявил, что правоохранительные органы получили указание задержать бывшего лидера, а Интерпол – уведомление для его розыска.
Эрнандес, руководивший Гондурасом с 2014 по 2022 г., был осужден в США за содействие перевозке сотен тонн кокаина и защиту наркоторговцев. Однако 1 декабря он вышел на свободу после полного помилования, которое президент США Дональд Трамп назвал «подстроенным».
Сейчас местонахождение экс-президента неизвестно. Его семья остается в Гондурасе, а супруга сообщила, что Эрнандес находится в «безопасном месте» в США и планирует связаться с гражданами своей страны. Адвокат Эрнандеса назвал новые обвинения политически мотивированными. Власти Гондураса настаивают на том, что дело связано с борьбой с коррупцией на самом высоком уровне.