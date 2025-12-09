Газета
Политика

Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве «по-тихому»

Ведомости

Президент Владимир Путин не всегда передвигает по Москве с кортежами и мигалками – иногда он делает это «по-тихому». Об этом рассказал сам глава государства на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ.

«Я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда – если говорить по-честному – «по-тихому» езжу, без всяких кортежей. Такое тоже бывает», – сказал президент.

Глава государства рассказал об этом в контексте темы курьеров на электровелосипедах в городе. Путин сказал, что ему редко удается погулять по Москве и он может не так остро чувствовать эту проблему, но, вместе с тем, понимает ее.

Член СПЧ, замглавы редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова указала, что курьеры на электровелосипедах могут представлять опасность для пешеходов. Путин согласился, что это вызывает озабоченность у граждан. В том числе ему рассказывали об этом «некоторые руководители регионов, в частности, губернатор Санкт-Петербурга».

С 1 июля в Петербурге начали работать ограничения скорости средств индивидуальной мобильности для курьеров в 10 км/ч. Также они должны передвигаться только в разрешенных зонах. Постановление об этом подписал глава города Александр Беглов.

