Путин поддержал расширение доступа к паллиативной помощи в РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольги Демичевой относительно расширения доступа к паллиативной помощи в стране. Инициатива была озвучена на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Не могу с вами не согласиться, что паллиативная медицина – это наиболее милосердное направление медицины. Безусловно, здесь нужно вводить определенные коррективы <…>. Если человек жив, нам нужно обеспечить качество этой жизни», – подчеркнул Путин.

Глава государства поблагодарил Демичеву за ее активную работу в этой сфере.

В ходе рабочей встречи президент также напомнил, что одной из ключевых задач совета является защита социально-экономических прав граждан и развитие институтов гражданского общества. Эти направления напрямую связаны с нацпроектами, показатели по которым определяют цели развития страны. Путин отметил, что на текущей неделе уже обсуждал ход реализации нацпроектов с правительством и руководителями регионов.

Президент России добавил, что за любыми статистическими показателями нужно видеть конкретного человека и понимать, как отраженные в отчетах результаты влияют на жизнь российских семей.

