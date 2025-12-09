Путин поддержал расширение доступа к паллиативной помощи в РФ

В ходе рабочей встречи президент также напомнил, что одной из ключевых задач совета является защита социально-экономических прав граждан и развитие институтов гражданского общества. Эти направления напрямую связаны с нацпроектами, показатели по которым определяют цели развития страны. Путин отметил, что на текущей неделе уже обсуждал ход реализации нацпроектов с правительством и руководителями регионов.