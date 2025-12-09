Газета
Главная / Политика /

Глава Реутова находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП

Ведомости

Глава Реутова Филипп Науменко находится в нейрохирургическом отделении НИИ им. Склифосовского после ДТП, пишет ТАСС со ссылкой на медучреждение. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

О том, что Науменко госпитализировали после аварии, стало известно 9 декабря. Telegram-канал Mash писал, что Науменко впал в кому после аварии с «Камазом» в Нижегородской области утром 7 декабря.

Науменко стал главой подмосковного Реутова в 2023 г. На этой должности он сменил Станислава Каторова, который занял пост главы Ленинского городского округа.

До этого Науменко работал замглавы соседней Балашихи по вопросам экономики и промышленности. 

