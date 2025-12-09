Силы ПВО уничтожили 38 беспилотников над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожил над регионами страны 38 украинских дронов днем 9 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники сбили с 14:00 до 20:00 мск над территорией Брянской области (21), Московского региона (семь), в том числе летевших на Москву (четыре). Также дроны уничтожили над Калужской (шесть), Белгородской (два) и Тульской областями (два).
Об уничтожении дронов в течение дня сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что подразделениями «Барс-Белгород» и «Орлан» уничтожено 34 беспилотника над регионом с утра 8 декабря до утра 9 декабря.
За ночь 9 декабря российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над РФ. В том числе, над Крымом, Рязанской, Воронежской, Ростовской областями, а также над Каспийским морем и Калмыкией.