Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 38 беспилотников над Россией

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожил над регионами страны 38 украинских дронов днем 9 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбили с 14:00 до 20:00 мск над территорией Брянской области (21), Московского региона (семь), в том числе летевших на Москву (четыре). Также дроны уничтожили над Калужской (шесть), Белгородской (два) и Тульской областями (два).

Об уничтожении дронов в течение дня сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что подразделениями «Барс-Белгород» и «Орлан» уничтожено 34 беспилотника над регионом с утра 8 декабря до утра 9 декабря.

За ночь 9 декабря российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над РФ. В том числе, над Крымом, Рязанской, Воронежской, Ростовской областями, а также над Каспийским морем и Калмыкией.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте