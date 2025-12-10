Песков заявил о серьезных последствиях для Европы при конфискации активов РФ

Шаги европейских стран по конфискации замороженных российских активов не останутся без ответа: они будут иметь очень серьезные последствия и для государств, и для юрлиц, и для физлиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».