Песков заявил о серьезных последствиях для Европы при конфискации активов РФ
Шаги европейских стран по конфискации замороженных российских активов не останутся без ответа: они будут иметь очень серьезные последствия и для государств, и для юрлиц, и для физлиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«Президент же сказал, что [в этот вопрос] было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание [как действовать]», – сказал представитель Кремля.
3 декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Киеву за счет замороженных российских активов. ЕК предложила Украине альтернативу экспроприации замороженных российских активов в виде еврозайма в 90 млрд евро – эта сумма сможет покрыть две трети потребностей Украины.
8 декабря гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие сообщил в интервью AFP, что бельгийский депозитарий Euroclear может потерять 16 млрд евро в виде клиентских активов в России в случае ответа Москвы на изъятие ее замороженных средств.