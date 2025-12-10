Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков заявил о серьезных последствиях для Европы при конфискации активов РФ

Ведомости

Шаги европейских стран по конфискации замороженных российских активов не останутся без ответа: они будут иметь очень серьезные последствия и для государств, и для юрлиц, и для физлиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Президент же сказал, что [в этот вопрос] было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание [как действовать]», – сказал представитель Кремля.

3 декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Киеву за счет замороженных российских активов. ЕК предложила Украине альтернативу экспроприации замороженных российских активов в виде еврозайма в 90 млрд евро – эта сумма сможет покрыть две трети потребностей Украины.

8 декабря гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие сообщил в интервью AFP, что бельгийский депозитарий Euroclear может потерять 16 млрд евро в виде клиентских активов в России в случае ответа Москвы на изъятие ее замороженных средств.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её