Зеленский: активы РФ будут направлены на восстановление Украины или на оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что шаги европейских стран по конфискации замороженных российских активов не останутся без ответа. Последствия будут серьезными и для государств, и для юрлиц, и для физлиц, подчеркнул представитель Кремля.