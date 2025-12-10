Зеленский: активы РФ будут направлены на восстановление Украины или на оружие
Киев хочет потратить так называемый репарационный кредит за счет замороженных российских активов на восстановление республики в случае завершения конфликта или на оружие при его продолжении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводят «Новини. Live».
По словам Зеленского, «у Украины нет выбора, нам нужны деньги». Лидер республики считает, что у Европы также нет другого выхода, кроме финансовой поддержки Киева.
«Или Европа сможет решить этот вопрос в таком формате, или будет другой формат относительно положительного решения этого вопроса. Другого выхода просто нет», – сказал президент Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что шаги европейских стран по конфискации замороженных российских активов не останутся без ответа. Последствия будут серьезными и для государств, и для юрлиц, и для физлиц, подчеркнул представитель Кремля.
3 декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Киеву за счет замороженных активов РФ. ЕК предложила Украине альтернативу экспроприации замороженных российских активов в виде еврозайма в 90 млрд евро – эта сумма сможет покрыть две трети потребностей постсоветской республики.