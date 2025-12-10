Австралия ввела первый в мире запрет на соцсети для подростков

Австралия стала первой страной, законодательно запретившей доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Закон, вступивший в силу в полночь 10 декабря, обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , блокировать несовершеннолетних. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов, пишет Reuters.