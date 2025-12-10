Газета
Австралия ввела первый в мире запрет на соцсети для подростков

Австралия стала первой страной, законодательно запретившей доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Закон, вступивший в силу в полночь 10 декабря, обязывает десять крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать несовершеннолетних. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов, пишет Reuters.

Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал этот шаг историческим, способным оградить детей от вредного контента, кибербуллинга и негативного влияния на психику. Реформа рассматривается как тестовый случай для других стран, разочарованных бездействием IT-гигантов в вопросах безопасности детей.

Технологические компании, включая платформу X Илона Маска, заявили о вынужденном соблюдении закона. Для проверки возраста они будут применять комбинацию методов: анализ поведения пользователей, селфи, а также данные документов и банковских счетов.

Агентство уточняет, что в то время как многие родители поддержали запрет, некоторые подростки выразили опасения. Они считают, что это лишит молодежь важного канала общения и поддержки, что может, наоборот, негативно сказаться на их психологическом состоянии.

