РФ и ОАЭ подписали меморандум о признании российских GMP-практик в фармацевтике

Россия и ОАЭ подписали соглашение о признании российских надлежащих производственных практик в фармпродукции (GMP) как первый шаг к взаимному признанию GMP-лицензий и локализации российских фармпроизводств в Абу-Даби и Дубае. Об этом по итогам заседания российско-эмиратской межправкомиссии в Дубае заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передает корреспондент «Ведомостей».

«Вторая [приоритетная после сертификации нефтегазового оборудования в контактах России и ОАЭ] вещь – это фармацептика. Мы сегодня подписали с госминистром ОАЭ соглашение, меморандум о признании наших GMP-практик. Это крайне важный первый шаг в том, чтобы прийти к взаимному признанию GMP-лицензии, который удастся здесь, в Эмиратах, и у нас в России. Это существенно должно облегчить выход наших фармпроизводителей на эмиратский рынок», – сказа Алиханов.

Это, по его словам, должно способствовать другому направлению сотрудничества – локализации российского фармпроизводства в Абу-Даби и Дубае. «Для того, чтобы через локализацию препаратов в этой стране выходить на рынок Северной Африки или стран Залива. Для нас это тоже интересная бизнес-стратегия. И многие наши производители, фармпроизводители, ждут элифицированных соглашений, которые мы приняли», – добавил Алиханов.

2 декабря после переговоров Алиханова с послом ОАЭ в России Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером пресс-служба Минпромторга отмечала, что некоторые компании в РФ рассматривают производство лекарств в ОАЭ и хотят выйти на рынок иностранного государства. Тогда также сообщалось, что фармацевтика стала одним из перспективных направлений сотрудничества двух стран.

