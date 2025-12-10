РФ и ОАЭ подписали меморандум о признании российских GMP-практик в фармацевтике

«Вторая [приоритетная после сертификации нефтегазового оборудования в контактах России и ОАЭ] вещь – это фармацептика. Мы сегодня подписали с госминистром ОАЭ соглашение, меморандум о признании наших GMP-практик. Это крайне важный первый шаг в том, чтобы прийти к взаимному признанию GMP-лицензии, который удастся здесь, в Эмиратах, и у нас в России. Это существенно должно облегчить выход наших фармпроизводителей на эмиратский рынок», – сказа Алиханов.