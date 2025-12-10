Газета
Политика

Субианто пригласил Путина в Индонезию

Ведомости

Президент Индонезии Прабово Субианто пригласил российского коллегу Владимира Путина в республику. 

«Будем очень рады принять вас в нашей стране. Не только же в Индию вам летать!» – сказал он.

Субианто добавил, что визит возможен в 2026 или в 2027 г. По его словам, Индонезия подстроится под расписание Путина.

Президент Индонезии посетил Москву 10 декабря для встречи с Путиным. Прошлая встреча состоялась 19 июня в Санкт-Петербурге, где страны подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

Тогда же Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индонезийский суверенный фонд Danantara Indonesia подписали соглашение в Санкт-Петербурге о создании Российско-индонезийской инвестиционной платформы объемом 2 млрд евро.

