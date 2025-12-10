Путин заменил Храмова на Кутомкина на посту замсекретаря Совбеза
Президент России уволил Олега Храмова с должности заместителя секретаря Совбеза. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. На его место назначен Максим Кутомкин.
Храмов занимал пост замсекретаря Совбеза с 17 января 2017 г. Является генерал-полковником, заслуженным сотрудником органов безопасности РФ. В 2009 – 2017 гг. работал первым заместителем руководителя службы ФСБ России.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что полномочия Храмова закончились в связи с достижением максимального возраста нахождения на государственной и военной службе.