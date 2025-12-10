Газета
Главная / Политика /

ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием

Ведомости

Межправительственный комитет ЮНЕСКО внес в список нематериального культурного наследия итальянскую кухню. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своем видеообращении. Ее цитирует газета La Stampa.

Она подчеркнула, что для итальянцев кулинария – это больше, чем еда и набор рецептов. Это культура, традиции, труд и богатство, сказала Мелони.

Газета пишет, что до сих пор ЮНЕСКО признавала отдельные кулинарные традиции и гастрономические практики, но всю кухню целиком – никогда. Так, в список нематериального культурного наследия добавлен весь теоретический и практический ансамбль итальянской кухни, пишет La Stampa.

В материале также говорится, что это обязательство. Италия должна провести инвентаризацию и защиту культурной практики вместе с сообществами, которые ее поддерживают. Кроме того, государство обязуется представлять отчет в ЮНЕСКО каждые шесть лет о том, как наследие передается будущим поколениям.

Всего ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия 61 объект Италии, а в список культурных практик и нематериального наследия – 20. К примеру, в 2017 г. было признано искусство неаполитанского приготовления пиццы («пиццайоло»).

