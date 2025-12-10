Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин присвоил десантному и саперному полкам звания «гвардейский»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил двум полкам звание «гвардейский», следует из указов, опубликованных на портале правовых актов.

Звания присвоены 299 парашютно-десантному полку и 44 инженерно-саперному полку.

Согласно сообщению, наименования присвоены воинским частям за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

27 октября Путин присвоил такое наименование трем мотострелковым полкам. Почетное наименование присвоено 57-му, 130-му и 242-му полкам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь