Путин присвоил десантному и саперному полкам звания «гвардейский»
Президент РФ Владимир Путин присвоил двум полкам звание «гвардейский», следует из указов, опубликованных на портале правовых актов.
Звания присвоены 299 парашютно-десантному полку и 44 инженерно-саперному полку.
Согласно сообщению, наименования присвоены воинским частям за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
27 октября Путин присвоил такое наименование трем мотострелковым полкам. Почетное наименование присвоено 57-му, 130-му и 242-му полкам.