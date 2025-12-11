Губернатор Вашингтона объявил чрезвычайное положение из-за наводнений
Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил чрезвычайное положение из-за наводнения, которое произошло после сильных дождей на территории штата и выхода рек в северо-западной части Тихого океана из берегов, сообщило агентство Bloomberg.
«Влияние на жителей Вашингтона сейчас значительно, и оно будет значительным в ближайшие дни. <...> Эта ситуация крайне серьезна», – сказал Фергюсон. По данным издания, он также призвал президента США Дональда Трампа ввести ЧП на федеральном уровне, чтобы привлечь в регион необходимые средства для помощи населению.
Bloomberg подчеркнул, что 11 декабря в Вашингтоне выпало до 51 см осадков, ожидается еще 10-20 см. В течение этой недели осадки начнут ослабевать. Самые высокие показатели, как пишет агентство, были зафиксированы восточнее Сиэтла по всему Каскадному хребту.