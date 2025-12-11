Губернатор Вашингтона объявил чрезвычайное положение из-за наводнений

«Влияние на жителей Вашингтона сейчас значительно, и оно будет значительным в ближайшие дни. <...> Эта ситуация крайне серьезна», – сказал Фергюсон. По данным издания, он также призвал президента США Дональда Трампа ввести ЧП на федеральном уровне, чтобы привлечь в регион необходимые средства для помощи населению.