Силы ПВО ликвидировали 287 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 287 украинских дронов в период с 23:00 мск 10 декабря до 7:00 мск 11 декабря, сообщило Минобороны РФ. Из них наибольшее число воздушных целей (118) было поражено в Брянской области.

На территории Калужской и Московской областей пришлось по 40 уничтоженных беспилотников ВСУ. Еще 27 БПЛА российские военные перехватили и нейтрализовали в небе над Тульской областью, 19 – Новгородской областью, 11 – Ярославской областью.

В Липецкой области было отражено 10 атак, шесть дронов было ликвидировано – над территорией Смоленской области, по пять – над территорией Курской и Орловской областей. Четыре беспилотника средства ПВО поразили в Воронежской области и два – в Рязанской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в регионе нет пострадавших в результате атак ВСУ. По предварительным данным, из-за ударов в Выгоничском районе повреждения получили пять автомобилей и остекление в четырех многоквартирных домах. В светлое время суток специалисты продолжат осмотр.

На фоне атак Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах. В «Шереметьево» это произошло вечером 10 декабря. К 00:59 ограничения затронули «Внуково» и «Домодедово», позже их ввели в «Жуковском». Меры прекратили действовать во всех авиагаванях в 7:59 мск.

