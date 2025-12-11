Собянин сообщил о еще трех сбитых БПЛА, летевших на Москву

Росавиация после отмены ограничений на выпуск и прием самолетов в московских аэропортах утром 11 декабря вновь ввела такие меры во «Внуково» и «Домодедово». В 10:28 и 10:55 соответственно их действие прекратилось в обеих авиагаванях.