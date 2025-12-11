Газета
Собянин сообщил о еще трех сбитых БПЛА, летевших на Москву

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотника, которые летели к Москве, сообщил в Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Об этом он написал в 10:40 после аналогичной публикации в 10:19. По словам Собянина, спецслужбы работают на местах падения обломков воздушных целей.

Росавиация после отмены ограничений на выпуск и прием самолетов в московских аэропортах утром 11 декабря вновь ввела такие меры во «Внуково» и «Домодедово». В 10:28 и 10:55 соответственно их действие прекратилось в обеих авиагаванях.

