В США обсуждают идею создания альтернативы G7

15 ноября 1975 г. во французском замке Рамбуйе встретились главы наиболее экономически развитых стран мира – США, ФРГ, Италии, Великобритании, Японии и Франции, чтобы обсудить пути выхода из глобальной рецессии. В следующем году к ним присоединился премьер-министр Канады, а сам неформальный клуб получил название «Большая семерка» или G7. История объединения – в галерее «Ведомостей».



На фото: канцлер ФРГ Гельмут Шмидт прибывает в замок Рамбуйе, расположенной к западу от Парижа, 15 ноября 1975 г. / Michel Lipchitz / AP