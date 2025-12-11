В США обсуждают идею создания альтернативы G7
В США обсуждают идею создания альтернативы G7, пишет Politico со ссылкой на свои анонимные источники. По данным издания, в Вашингтоне активно циркулирует концепция формирования новой международной группы «Core 5» (C5), в которую могли бы войти США, Китай, Индия, Япония и Россия.
Источник из числа бывших сотрудников Белого дома заявил изданию, что хотя обсуждений C5 напрямую не велось, в администрации ранее поднимался вопрос о несоответствии нынешних международных структур, включая G7 и Совбез ООН, новым глобальным реалиям.
Сообщалось, что идея C5 могла фигурировать в расширенной версии Стратегии национальной безопасности, но Белый дом это полностью опроверг. Тем не менее эксперты по национальной безопасности считают, что такой формат отражает мировоззрение Трампа, основанное на взаимодействии с «сильными лидерами» и крупными державами, каждая из которых контролирует собственную сферу влияния.
Аналитики отмечают, что отсутствие Европы в гипотетическом C5 усилило бы опасения европейских союзников, особенно на фоне новой Стратегии национальной безопасности.
Некоторые эксперты считают, что идея C5 противоречит политике Трампа первого срока, когда отношения с Пекином рассматривались через призму соперничества великих держав. Однако другие указывают, что администрация уже демонстрировала интерес к новым конфигурациям, включая обсуждения формата G2 между Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином.
В конгрессе подобные идеи встречают с беспокойством. Демократы предупреждают, что сближение США и Китая в рамках G2 или C5 может ослабить способность Вашингтона сдерживать Пекин в Индо-Тихоокеанском регионе.