Зорькин рассказал Путину о делах Конституционного суда
Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин рассказал президенту Владимиру Путину о работе ведомства, сообщил Кремль.
Зорькин рассказал, что ежегодно КС выпускает примерно 60 постановлений, а также 3500 дел признает неконституционными. При этом ведомство и в таких решениях дает толкование закона.
По словам председателя КС, законы в России выпускают хорошие, но в некоторых встречаются ошибки. Задача КС состоит в том, чтобы исправлять их в соответствии с принципами Конституции, а также защищать права и интересы граждан и сам конституционный строй.
«Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным, и мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре», – подчеркнул в ответ Путин.
Во время встречи Зорькин отметил, что выход России из Европейского суда не нанес большого ущерба. По его словам, защита прав и свобод человека находится на том же уровне.
Кроме того, президент РФ поблагодарил за работу и поздравил Зорькина и всех членов КС с приближающимся праздником – Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.