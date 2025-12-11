Газета
Главная / Политика /

Зорькин рассказал Путину о делах Конституционного суда

Ведомости

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин рассказал президенту Владимиру Путину о работе ведомства, сообщил Кремль.

Зорькин рассказал, что ежегодно КС выпускает примерно 60 постановлений, а также 3500 дел признает неконституционными. При этом ведомство и в таких решениях дает толкование закона.

По словам председателя КС, законы в России выпускают хорошие, но в некоторых встречаются ошибки. Задача КС состоит в том, чтобы исправлять их в соответствии с принципами Конституции, а также защищать права и интересы граждан и сам конституционный строй.

«Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным, и мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре», – подчеркнул в ответ Путин.

Во время встречи Зорькин отметил, что выход России из Европейского суда не нанес большого ущерба. По его словам, защита прав и свобод человека находится на том же уровне.

Кроме того, президент РФ поблагодарил за работу и поздравил Зорькина и всех членов КС с приближающимся праздником – Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.

