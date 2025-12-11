Володин рассказал о пользе закона о контроле госсредств для граждан
Закон, который подразумевает усиление контроля за использованием государственных средств, в том числе поможет защитить средства граждан, например, участников долевого строительства. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Закон позволит дополнительно обезопасить как средства государственных компаний и корпораций, так и наших граждан, в частности участников долевого строительства. Теперь они будут размещаться только в тех банках, которые признаны надежными в соответствии с национальным кредитным рейтингом», – подчеркнул депутат.
Он напомнил, что граждане уже проходили «через тяжелые кризисы 90-х» и теряли сбережения. В связи с этим, по его словам, важно размещать средства в надежных организациях.
Изменения вступят в силу 14 декабря. Определенный кредитный рейтинг с этого момента будет необходим организациям, в которых можно будет размещать средства госкорпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов. Те же поправки будут касаться открытия счета эскроу по долевому строительству. Требование определит российский кабмин.